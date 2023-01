Piret Tarto ⟩ 40 aastat Euroopa Parlamendi esimesest resolutsioonist Balti riikide toetuseks

Resolutsioonis tuletatakse meelde 1920. aastal Nõukogude Liidu ja Balti riikide vahel sõlmitud rahulepinguid, millega Nõukogude Liit garanteeris kolmele Balti riigile nende territooriumide puutumatuse ja kestva rahu. Samas võeti arvesse Helsingi Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi VIII artiklit, mis tagab rahvaste õiguse enesemääramisele ja nende õiguse ükskõik millal ja kuidas täiesti vabalt määratleda oma poliitilist staatust (mõtelgem siinkohal praegu Ukrainale!). Mõisteti hukka asjaolu, et 1940. aastal pärast Molotovi-Ribbentropi pakti okupeeris Nõukogude Liit iseseisvad ja neutraalsed riigid ja okupatsioon kestab ikka veel. Resolutsiooniga kutsuti üles Euroopa Liidu välisministrite koostöökohtumist võtma Balti apelli suhtes positiivset seisukohta ja avaldati lootust, et seesama kohtumine annab oma parima, et tagada Balti riikide rahvaste riigikorra alaste püüdluste teostamist.