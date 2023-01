EDWARD LUCAS ⟩ Kasahstan on Kremli talla alt välja libisemas

Kuid kõige viimane versioon oli aasta tagasi Kasahstanis. Meeleavaldused algasid 2. jaanuaril 2022 Manggõstau oblastis ja levisid kiiresti Kesk-Aasia riigi kõigisse suurlinnadesse. Esialgne põhjus oli kütusehindade tõus. Kuid protestid said toitu aastakümneid kestnud rahulolematusest, mis ühendasid demokraatiameelseid ja korruptsioonivastaseid aktiviste, naftakeemiatööstuse ametiühingutegelasi ning inimesi, keda ajasid vihale vaesus ja viletsad avalikud teenused. See ei olnud päris «värviline revolutsioon», nagu on nähtud mujal Nõukogude impeeriumis: see oli laiem, sügavam ja vähem fookustatud, toetudes riigi hästitoimivale kodanikuühiskonnale, mis tegutseb suures osas väljaspool ametlikku poliitilist süsteemi. Ühtset juhti polnud.