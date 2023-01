KRISTER KIVI ⟩ Oleme lõpuks koroonapaanikast vabanenud

Inimesed on hakanud rääkima sündmustest, mis toimusid «koroonaajal». Kasutusele on tulnud ka ajamääratlus «pärast Covidit». Kõik see näib ütlevat, et juhtus mis juhtus, kuid nüüd on see möödas otsekui päiksevarjutus või mingi muu hirmus sündmus, millel on kindel algus ja lõpp. Kuid Covid-19 ei ole kadunud, muutunud on vaid see, kuidas me sellest haigusest mõtleme ja räägime. Mida peame mõistlikuks ja mida ebaproportsionaalseks.