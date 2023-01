Rait Maruste ⟩ Venemaal läheb põlvkondi aega, et tunnistada oma sõjasüüd

Möödunud sajandi impeeriumite kokkuvarisemisega kaasnenud kataklüsmid tõid Euroopale kaasa mõned kogemused, millel on väärtus ja tähendus tänagi. Vapustused ja arengud tõestasid, et impeeriumid püsivad ainult vägivalla ja šovinismi toel. Tõestasid ka Samuel Huntingtoni tsivilisatsioonide piiride kokkupuute ja põrke reaalsust. Kuid katastroofid tõestasid ka seda, et vabad demokraatlikud ühiskonnad võivad minevikust üle saada ja terveneda. See teostub, kui läbida süü tunnistamise, andestuse ja leppimise pikk ja valus tee.