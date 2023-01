GARRI RAAGMAA ⟩ Sundabielu tulemus ei ole liidetavate summa

Liitusid viis enam-vähem võrdse suurusega kogukonnad. Kus on nende keskus: kaubandus, teenused, koolid ja suurem osa töökohti? Loomulikult Võrus. Suur-Rõuges tekkis aga «võitlustanner, kus iga endine vald võitles enda õiguste eest. Rõugekad kaebavad, et nemad kaotasid selles ühinemises enim. Teised ühinenud aga, et kõik raha on läinud Rõugele».