JUHTKIRI ⟩ Eesti teatrit raputanud kultuurivedurile on vaja kütust

Minnes veidi luuleliseks, võib öelda, et Von Krahli teater koos oma baariga on 30 aasta jooksul olnud kui üks rammusa mullaga peenar, kust on võrsunud rohkem kultuuriideid, kui jõuab kokku lugeda. Need, kes on sealt ideid saanud ja inspiratsiooni ammutanud, mõistavad seda ütlematagi. Ja et Jalakas on ka terava pilgu ja hea maitsega restoranipidaja, on ta loonud külastajatele võimaluse seda kultuuripeenart jõudumööda ka väetada.