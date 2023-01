Olen, ja ilmselt mitte ainsana, andnud aastaid soovituse, et linnatänavate risustamine poolikute kipsmunade ja postidega tuleks lõpetada. Tihti on keset kõnniteed pandud post, millele kinnitatakse märk, et osutada märgile teisel postil. Oleks naljakas aga loovad probleemi – kõnniteel on raskem liikuda, jalgsi ehk veel hea ilmaga, lapsevankri või vahel rattaga lapsel keerulisem. Puhastada aga veel keerulisem.