AK kirjanduskool ⟩ Karl Eduard Söödi «Lapsepõlve kungla»

Nii et kui Karl Eduard Sööt pani 1923. aastal kokku oma lasteluuletusi aastaist 1916–1923 ja avaldas need sada aastat tagasi pealkirja all «Lapsepõlve kungla», ilmus see väljaanne sellisesse kultuuriruumi, kus oli küllalt lugejaid, kes nende värsside väärtuse väga hästi ära tundsid.