LEA DANILSON-JÄRG ⟩ Kriise lahendanud ametnikud saavad nüüd kaela ajakirjanike solgipange

Praegu jääb mulje, et Meelis Oidsalu on need hinnangud ise kokku kirjutanud, kiites neid ministeeriume ja teemasid, mis talle rohkem huvi pakuvad ja mille tööd ta paremini tunneb. Kõigile ülejäänutele on aga malakaga andnud.

Väga kahju on maha tehtud ministeeriumite ametnikest, kes on järjestikuste kriiside ja valitsuse vahetuse tingimustes väga tublit tööd teinud, aga nüüd said sellise solgipange kaela.