Andrei Kuzitškin ⟩ Millal kaob komme tähistada uut aastat Moskva aja järgi?

Sajad vene pered kuulasid tund aega enne Eesti aja järgi uue aasta saabumist Venemaa presidendi õnnitlusi ja tormasid siis õue ilutulestikku laskma. Muidugi juurdus see traditsioon valdavalt venekeelse elanikkonnaga piirkondades: Lasnamäel, Koplis, Mustamäel, Maardus, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Narvas.

Kuni selle aastani polnud venelaste soovis uut aastat koos Moskvaga tähistada midagi halba – mälestust ajaloolisest kodumaast antakse edasi põlvest põlve. Seetõttu tähistatakse USAs näiteks Hiina uusaastat, püha Patricku päeva ja hanukat. Need pühad on muutunud ühiseks mitte ainult Ameerikas elavatele hiinlastele, iirlastele ja juutidele, vaid kogu Ameerika rahvale. Sellist paljurahvuseliste traditsioonide austamist võib kohata kõikjal maailmas, kus rahvusvähemuste õiguste austamine on märk ühiskonna sallivusest, demokraatiast ja riiklike institutsioonide liberaalsusest.