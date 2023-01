MART KULDKEPP ⟩ Lääne relvatarned ja Vene kahuriliha Ukrainas

Samas tundub tõenäoline, et sõja n-ö terroristlik faas, mida iseloomustasid pidevad tiibraketi- ja droonirünnakud Ukraina energiataristu vastu, on läbi saamas. Esiteks on Ukraina õhutõrjevõimekus praeguseks juba päris efektiivne, teiseks on Venemaa raketivarud siiski piiratud ning kolmandaks on selge, et tulemused on jäänud kesiseks. Uut põgenikelainet Euroopasse tekitada pole õnnestunud, ukrainlaste moraal on jätkuvalt kõrge ning lääneriikide toetus Ukrainale on Venemaa käitumise tagajärjel ainult suurenenud.