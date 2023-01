Erik Mandre ⟩ Ausat vargust pole olemas!

Miskipärast suhtutakse meie ühiskonnas intellektuaalsesse varasse endiselt võrdlemisi ükskõikselt, hoolimata sellest, et intellektuaalse vara taga on alati inimesed, nende töö ja pühendumus. Kellegi teise asja omavoliline omastamine või ilma loata kasutamine mõistetakse üldjuhul selgelt hukka, seevastu intellektuaalse vara puhul tundub selline tegevus olevat justkui aktsepteeritud.

Näiteks poest ajakirja varastamist peab enamik meist kindlasti vääraks, samas mõnelt Torrent-failide saidilt oma lemmikartisti muusikaalbumi või mõne meid kõnetava filmi tasuta allalaadimine ei pruugi paljudes tekitada mingeid moraalseid dilemmasid. Ometi on ka selline tegevus vargus, nii nagu igasugune muu teise isiku vara omavoliline omastamine – see on vargus (rahvakeeli «piraatlus»), millega võidakse tekitada teose loojale kui autoriõiguse omajale korvamatut kahju.