Lea Danilson-Järg ⟩ Laimav parlamendi õiguskomisjoni esimees ohustab meie õigusriiki

Vastupidi, justiitsministrina olen kogu ametis oldud poolaasta vältel tegelenud väga aktiivselt professionaalse õigusabi kättesaadavuse parandamisega. See töö on olnud ka tulemuslik, sest just teisipäeval allkirjastasin tasusid muutva määruse eelnõu ning saatsin kooskõlastusringile. Õigusabi süsteemi parandamine peab aga kahtlemata jätkuma, sest pikka aega lahendamata kitsaskohti on madalate tasumäärade kõrval teisigi.