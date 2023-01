JUHTKIRI ⟩ Miks tippjuhid oma valdkonnale puudulikke teenisid

Siiski on Meelis Oidsalu ja Meinhard Pulga artiklis antud hinnang Eesti riigi kohanemisele möödunud aasta suurte vapustustega kokkuvõttes positiivne. Eesti tegevus pärast Ukraina vabadussõja algust on olnud otsustav ja selge. Kõrgeima hinnangu pälvivad just julgeolekupoliitikaga seotud ministeeriumid: kaitseministeerium, siseministeerium ja välisministeerium.

Eesti oli esimesi, kes andis Ukrainale sõjalist abi; põgenikekriisiga toimetulekule on kokkuvõttes vähe ette heita ning varem Eestit iseloomustanud diplomaatiline arglikkus asendus selgete sõnumitega. Vahetus kriisitöös pole me endale häbi teinud.

Teisiti on aga lood n-ö tavavaldkondadega, kus annavad tunda juba varem kuhjunud probleemid ja inerts. «Ametnike loidus koos poliitilise tellimusega» on iseloomulik väljend, mida üks Postimehe allikatest ühe puuduliku hinde pälvinud ministeeriumi tegevuse ja tegevusetuse kohta kasutas.

Siit jõuame Eesti riigihalduse olulise probleemi juurde. See on poliitikute ja ametnike tõhusa koostöö küsimus.

Venemaa kallaletung Ukrainale oli säärase ulatusega sündmus, et sellele pidi kiirelt reageerima. Poliitilise juhtkonna ja ametnikkonna arusaamad ei erinenud ja koostöö toimis, sest teisiti polnudki mõeldav. Samal ajal on valdkondi, isegi rahandus, kus poliitiline tellimus muudab ametniku tuimaks, entusiasmita käsutäitjaks ning sellepärast on ka koostöö tuim ja tulemused küsitavad.

