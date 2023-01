SOLARISE ESINDAJA ⟩ Kaubamaja ei üllata – meie oleme juba aastaid lühendatult lahti

Täna ilmus uudis, et Tallinna kaubamaja ja Viru keskus lühendavad lahtiolekuaega ( PM 10.01 ). Solaris keskus on pühapäeviti kuni kella 19ni avatud juba aastaid.

See otsus võeti vastu rentnike tagasiside ja külastatavuse numbrite põhjal. Nägime, et pühapäeva õhtuti on võrreldes kõigi teiste nädalapäevadega kesklinnas inimeste liiklus hõredam.

On ka täiesti mõistetav, et inimesed on pühapäeva õhtuti kodusemad ja usun, et ka kaupluste müüjad on õnnelikumad, kui saavad selle aja lähedastega veeta.