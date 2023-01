Jaak Madison ⟩ Euroopa Liidu olemusest ja tulevikust peab enne valimisi iga valija mõtlema

Väga kiiduväärne on Postimehe algatatud arutelu Euroopa Liidu olemuse üle, sest me ei saa üle ega ümber asjaolust, et suures osas on märtsis valitava riigikogu töö seotud käte ja jalgadega Euroopa Liidu õigusega, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison (EKRE).