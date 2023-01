Enn Listra ⟩ Venemaa kaotab sõja mitte lahinguväljal tappes, vaid tehastes tööpinkide taga

Paljud – mõned kurbusega, mõned üllatusega, mõned parastades – on märkinud, et Venemaa makromajandusel polegi läinud nii halvasti, kui alguses oodati. Nii see ei jää ja mõju jõuab kindlasti Vene tavainimesteni. Aega võtab see mõnevõrra rohkem, kui algul tundus. Sellel on mitmeid põhjuseid.