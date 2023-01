Kadri Hurt ⟩ Läbilõigatud nabanöör reinkarneerub lapse eesnimes

On heauskne eeldus, et iga vanem tahab oma lapsele parimat ning et see on ka nimepaneku otsene alus. Eesnimi peab tooma lapsele õnne ja edu. Ja ei tohi olla põhjuseks, et koolis narrima hakatakse, kuna negatiivseid asju, mis last mõjutavad, on maailmas selletagi palju.