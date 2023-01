Selle asemel võiks valitsus tellida keskkonnamõjude hindamise nende inimeste kodudes, kes hoiavad toas 15 kraadi, magavad tilk nina otsas kahe teki all ja koeral on kogu aeg kampsun seljas. Sest külm on ja elektrihind on selline, mis ei luba tuba soojemaks kütta. Väga nadi keskkond. Elamiseks. Inimestele.