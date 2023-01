Juhtkiri ⟩ Riik peab olema tormikahjude hüvitamisel näoga inimeste poole

Ja võib-olla oli õigus ka majandus- ja kommunikatsiooniministril Riina Sikkutil, kelle arvates võiks tormikahjud kompenseerida riik. «Tuleks mõelda sellele, mida inimesed läbi elasid – olla üheksa või kümme päeva järjest elektrita. Tuleks võtta helgem lähenemine,» ütles ta.

Ent juba on Sikkuti plaan leidnud vastuseisu rahandusministeeriumist, mille alla Elektrilevi käib, sest rahandusminister Annely Akkermann leiab, et kahjude hüvitamine on siiski kindlustuse teema. Siin aga tekib sama küsimus, mis Võrumaa suurtormi puhul, kui hüvitist said vaid kindlustatud. Tõenäoliselt tähendab kindlustuse kaudu kahjude maksmine ka suuremat bürokraatiat.

Tuleb meeles pidada, et tormikahjude käsitlemine leiab aset valimiseelsel ajal. Näiteks 2002. aasta Saksa valimistel võitis Gerhard Schröder suure tõenäosusega just seetõttu, et oli pildis, kui Saksamaad tabasid augustis suured üleujutused.