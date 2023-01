AAT PURJE ⟩ Huvi riigikaitseõpetuse vastu on koolinoorte seas erakordselt suur

Elanikkonnakaitse pidev areng on üks vältimatu eeldus, mis võimaldab väikesel riigil tõsta valmisolekut tulla toime ootamatute kriisidega. Riigikaitseõpetusel on seejuures määrav roll. See toimib nii nooremat elanikkonnagruppi kriisiks ettevalmistava praktikana kui on samas rahvuslikku ühtekuuluvustunnet kinnistav protsess.

Minu eakaaslastest tuttavate hulgas on palju noori, kes on riigikaitseõpetuse gümnaasiumi valikainena läbinud. Valikainena on tegemist vägagi populaarse ainega. On ka neid, kellele on riigikaitseõpetus olnud gümnaasiumiastmes kohustuslik. Eranditult on tagasiside olnud positiivne. Vaheldus klassiruumis istumisele ja võimalus teha tutvust riigikaitselise tegevuse ning vahenditega tekitavad noortes elevust.