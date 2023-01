Aimar Altosaar ⟩ Kuidas ära tunda hea rahvuslane

Sellepärast aitab hea rahvuslane, kuidas vähegi suudab, Venemaa rünnaku alla jäänud ukrainlasi neile relvi ja muud abi saates ning on suuremeelne ja abivalmis Ukraina pagulaste suhtes. Ka teiste rahvastega suheldes on rahvuslane heatahtlik ning väldib võõrastega suheldes sõnu, mis neile võivad mõjuda solvavalt. Rahvuslane teab, et teistest lugu pidades võib oodata, et ka meist peetakse lugu, mida on vaja mitte ainult julgeoleku kaalutlustel, vaid ka hea läbikäimise ja eduka majandustegevuse pärast, et tagada võimalikult kõrge elukvaliteet.