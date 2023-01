Jüri Kotšinev ⟩ Peagi suudavad Venemaal vastu pidada vaid karud ja marurahvuslased

USA majandusväljaande Bloomberg News korrespondentide analüüs räägib sellest, et Venemaa kavandab lähitulevikus tegema eelarvekärpeid valdkondades, mis ei puuduta riigi kaitsekulutusi. Venemaa peaminister Mihhail Mišustin jagas riigiametnikele eelmise aasta detsembris laiali direktiivid ja instruktsioonid, millest selgub, et riiklike söe- ja väetisetööstuse ettevõtete kasumist kogutakse riigi poolt kokku suured dividendid riigieelarvesse. 175 miljardit rubla on nähtud ette saja tuhande inimese ümberasustamisest Hersonist Venemaale. Sellega on Venemaa tunnistanud nimetatud linna uuesti vallutamise võimatust. Peaminister teatas, et riigiettevõtetelt kogutud raha läheb täismahulise sõja pidamiseks Ukrainaga. Riiklikelt söe ja väetise tootmisega seotud ettevõtetelt kogutakse riigikassase kuni 50 protsenti protsenti nende puhaskasumist.