ERKKI BAHOVSKI ⟩ Täna mängid saksofoni, homme reedad kodumaa

Võis ju loota, et Nõukogude Liidu kokkukukkumisega lõppes ka säärast laadi mõtteviis, aga võta näpust. Hiljaaegu vaidlesin ühismeedias kellegagi, kelle arvates soovin ma alustada ka raamatute põletamist, sest pooldasin punamonumentide eemaldamist. Mis siis, et ma pole oma umbes 25-aastase ajakirjanikukarjääri ajal kirjutanud ridagi vajadusest raamatuid põletama hakata. Ehkki sotsrealismi teosed kujutavad endast valdavalt uskumatut pahna. Aga need raamatud on silma alt ära.