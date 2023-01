Ülle Tamme ⟩ Eesti hoiab kliimaeesmärkide täitmisel munad ühes korvis

Kui rääkida sellest, mis tehtud, siis Eesti prioriteet – biometaan – pole viie aastaga rohe-eesmärkide saavutamisse piisavalt suuri tulemusi andnud. 2018. aastast, kui valdkonda rahasüstide tegemist alustati, on biometaani tootmine Eestis kasvanud avalike andmete alusel keskmiselt 4 protsenti aastas ning selle tarbimise osakaal bensiini ja diisli kõrval on tänaseks saavutanud vaid 2,6 protsendi taseme. Välja on makstud 25 miljonit eurot ning ministri allkiri kinnitab valmisolekut biometaani innovatsiooni toetamisega edasi minna.