JUHTKIRI ⟩ Ukraina tugisammas

Postimees valib aasta inimese, kelle tegevus on märgiline, tähtis ja ka Eesti jaoks oluline. Juba kolmandat korda järjest langes valik kellelegi, kes tegeleb kriiside lahendamisega. Kriisiaeg toob alati esile inimesi, kellel on erakordsed oskused leida originaalseid lahendusi ja kinkida inimestele lootust. Lehtme on inimene, kellele Ukraina on olnud kõik need kuud olulisem kui ta ise ja tema enda heaolu, kelle jaoks möödunud aastal sai pingetaluvus uued piirid. See ennastsalgavus on talle toonud juba nii aasta kodaniku kui ka aasta eurooplase tiitli.

Seda abi saavad need, kes seda kõige enam vajavad, olgu need siis sõdurid eesliinil või emad väikelastega, kes on sõja tõttu külmas ja näljas. Postimehel on olnud au olla Lehtmega koos kahes aktsioonis. Üks kandis nime «1000 kangelast lumes», kus kogusime koos 2000 võitlejale raha uute, tänapäevaste talvevormide õmblemiseks. Praeguseks on nad need juba kätte saanud. Teine aktsioon, «Lootuse jõulud» veel käib ja see annab 100 000 ukrainlasele lootust ja soojust. Praeguseks on koos üle 17 000 abipaki.