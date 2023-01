ARUTELU ⟩ Asko Lõhmus: sellist äärmuslikku antropotsentrismi poleks Mihkel Mutilt oodanud

/.../

Artikkel pole antud juhul mitte elu mõtte otsimisest, vaid nõuanne riigile keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Ja küsimus on, et kas keskkonnaprobleeme saab lahendada lähtuvalt Mihkel Muti utilitarismist või mitte (ja kui, siis mil määral ja milliseid). Tänapäeval on sellest teemast nii palju teada ja kirjutatud, et keskkonnaküsimuse muutmine inimšovinismiks (human chauvinism) võib olla küll aja märk, aga suures plaanis raiskab jälle aega. Einstein olevat öelnud, et me ei saa lahendada probleeme sama mõtlemisviisiga, mis need probleemid tekitas. [Vt nt Kopnina jt. Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem. J Agric Environ Ethics 31, 109–127 (2018).]

*Antropotsentrism - antropotsentrism ehk inimkesksus on inimeste kalduvus pidada ennast maailma kõige tähtsamaks olevuseks või hinnata reaalsust üksnes inimlikust vaatenurgast. Allikas:Vikipeedia

Mihkel Mutt vastab

Lehe kommentaaridest oma tänasele arvamusloole lugesin (Asko Lõhmus), et autor on utilitarist ja et Muti meelest pole inimene looduse osa. See tegi mind kui suurt loomasõpra kurvaks. Eriti mis puutub viimast, siis olen täiesti ühte meelt Scheleri, Plessneri, Gehleni ja teiste filosoofiliste antropoloogidega, et inimesel on (st ta omab) keha ja ta ise on keha, need kaks on koos tekkinud.