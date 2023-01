Lugesin suure huviga Sinu ja Kaspar Oja arvutuskäiku Eesti palgamaksude kohta. Väga meeldis mulle lõik, kus on teie poolt välja toodud, et sotsiaalmaksu ei maksa mitte töötaja vaid seda makstakse müstilisest palgafondist ning sealt edasi on konstrueeritud järeldused nagu ei oleks see töötaja maksukoormus üldse nii hull midagi ja rahvas on jälle loll (postitused on ju valeinfoks tembeldatud), aga Delfi õnneks tark.