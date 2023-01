Rootsi puhul tuleb rõhutada, et on tekkinud mingi veider segunemine sisserändajate omakultuuri ja siinse kohaliku kultuuri vahel. Aumõiste ja kättemaksud on hõimkondlikes kultuurides selgelt olemas, kuid sellisel määral, nagu seda esineb Rootsis, ei kohta neid isegi sisserändajate päritolumaades. See on mingi täiesti uus ja unikaalne nähtus.