NÄDALA NÄGU ⟩ Kõige ihaldusväärsema ameti saamiseks tuleb teha nägu, et väga ei tahagi

Mida me temast teame? Ta on 54-aastane, olnud enam kui 30 aastat abielus. Tal on kaks täiskasvanud last ning rohkem kui poole oma elust on ta töötanud Ericssoni kontserni heaks. Ta on olnud Ericssoni tarkvara arendaja, projektijuht, peadirektor. Durejko on müünud ja arendanud mobiilsideandmeid, aga peamiselt on ta nii ühe kui ka teise tegemist juhtinud.