Ellu Saar ⟩ Naiste tööturult äratoomine ei ole lahendus

Mida näitavad Eurostati andmed? Paraku on pilt väga kirju. Soolised palgaerinevused on suured nii riikides, kus naiste osalus tööturul on väike (nt Kreeka ja Itaalia), kui ka riikides, kus see on suur (nt Šveits, Holland, Saksamaa). Analüüsides naiste tööturul osaluse ja palgaerinevuste seotust, ilmneb pigem vastupidine nõrk seos. Riikides, kus naised osalevad tööturul enam, on ka sooline palgalõhe väiksem. Seega ei näi kuidagi toimivat lihtne lahendus, et toome naised tööturult ära koju pere eest hoolitsema.