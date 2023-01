PÄRTEL-PEETER PERE ⟩ Tallinn saab uue, kasutu trammiliini

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on volikogus öelnud, et meil ei jätku «matemaatiliselt võtteski» ruumi kõikidele eraautodele ning praegune kasv ei saa jätkuda. Eks sellepärast teised Põhjamaade pealinnad investeerivad ühistransporti ja rattateedesse. Tallinna liikuvuskavagi näeb ette erasõiduautode vähenemist: aastaks 2030 saab Taanilinnas olema 350 autot 1000 elaniku kohta praeguse 470 asemel. Kasvavates linnades, nagu Helsingi ja Stockholm, on autosid umbes 320/1000 ja see arv väheneb jätkuvalt. Tallinna eesmärk tähendaks 25 protsenti vähem autosid kõigest seitsme aasta pärast! See on 3,6 protsenti langust iga aasta praeguse viieprotsendilise kasvu asemel. Vahe on ligi üheksa pügalat. Kuidas see muutus tänavapildis tavainimese jaoks välja näeb aastail 2023–2030?