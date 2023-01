MONIKA HAUKANÕMM ⟩ Ilutulestikule leidub alternatiive

Aasta tagasi, enne Ukraina sõja ja suurte hinnatõusude algust tegi Kantar Emor uuringu, kus küsis inimeste suhtumist ilutulestikku. Toona ütles 49 protsenti eestimaalastest, et pooldavad aastavahetusel ilutulestiku laskmist ning 48 protsenti ütles, et taevalaotusesse kerkivat tulemöllu pole vaja. Aastaga on aga palju muutunud ning olen üsna veendunud, et praegu oleks kaalukauss hoopis nende poole, kes sooviks sellest loobumist.