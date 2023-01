MERCA ⟩ Sport on paratamatult seotud poliitikaga

Aegu tagasi käisin aasta otsa iluvõimlemas, aga siis tuli koolis kohustuslik ujumine, trenniajad kattusid ja nii see asi sinnapaika jäigi. Kunagi frustreeris mind kohutavalt, kui olümpiate ja igasugu muude tähtsate võistluste ajal telekast peale härgamise muud ei näidatudki ja kõik kanalid ikka korraga. Nüüd on need ülekanded nii kalliks aetud, et jääb ruumi ka teistele saadetele ning arvutist võid ise kaeda, mida tahad.