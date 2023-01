ARUANNE LUGEJALE ⟩ Eesti ajakirjandus vene keeles, mitte vene ajakirjandus

Me kirjutame rohkem ja paremini, mistõttu võite venepäraseid autorinimesid aina sagedamini märgata ka Postimehe eestikeelses portaalis ja ajalehes. Rus.Postimees on küll omaette bränd, ent see on kõike muud kui toimetus toimetuse sees – tegu on olulise muutusega, mis tegi minu arvates tugevamaks ja asjatundlikumaks väljaandeks terve Postimehe.