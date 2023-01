Juhtkiri ⟩ Edgar Savisaare ärasaatmine riiklikult oli õigustatud

Riik ei saa olla Reformierakonna, EKRE või veel teab mis erakonna poole kaldu, riik peab hoolitsema selle eest, et kõik poliitilised vaated on lubatud ja kõigil on õigus neid vaateid ka toetada.

Veel hägusem on Eesti taasiseseisvumise ajalugu, mille kirjutamine on ühtpidi kergem, sest paljud asjaosalised on elus, teistpidi aga sellesama pärast just raskem, et asjaosalised võivad solvuda ja ka tahtlikult vett sogada. Suure tõenäosusega näeme veel nii mõndagi Savisaare elulugu.

Edgar Savisaar on aga ­maamulda sängitatud ja riik on ta ­viimsele teekonnale saatnud. Muidugi on ­vaieldav, kas see on just selline riik, millest Savisaar unistas, kuid vaevalt oli kellelgi laulva revolutsiooni ajal ettekujutust, milline võiks Eesti Vabariik välja näha üle 30 aasta hiljem.