Lenno Uusküla ⟩ Intressitõusust on siiski palju abi

Kui laenate naabrilt kilo suhkrut, et kooki küpsetada, siis viite tagasi kilo suhkrut ja ka tüki kooki. See tükk kooki on nii-öelda intress, mis te suhkru laenamise eest maksate. Kui aga laenasite aasta tagasi 10 eurot ja viite praegu tagasi 10 eurot, siis saab naaber selle eest osta kaks korda vähem suhkrut kui aasta tagasi. Ehk siis see oleks võrdne olukorraga, kus laenate kilo suhkrut, kuid tagasi viite vaid pool. No kes ei tahaks laenata lõputult, kui vaid pool peab tagasi viima?