Eesti ettevõte toodab biolagunevaid prügikotte, mille kasulikkuse koduste köögijäätmete ringlusse saamisel on avastanud mitu Skandinaavia riiki. Kopenhaageni linn varustab kõiki oma elanikke Hiiumaal toodetud kottidega tasuta ja on väga rahul.

Küsides aga meie prügikäitlejalt, mida nad neist kottidest arvavad, kuuleb ikka aastaid vana juttu, et need kotid ei pidavat ikkagi lagunema. Nemad tegid 2000. aastate alguses katse tundmatut päritolu kottidega ja need ei lagunenud.