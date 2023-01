MEELIS KUBITS ⟩ Kokkupuude lahkunuga oli põgus, kuid pean riiklikku matust ainuõigeks

Krimiteemade osas on lisada ühte, valikud keda poliitikutest kottida, ongi olnud suuresti poliitilised, on seda jätkuvalt, et prokuratuuri ja teiste organite otsused selektiivsed on, et nende kätega päevapoliitikat tehtud, see on tänase teadmise pealt küllaltki selge. Seadusloomet saab endiselt tellida, kui oled õigete poolel, aga kes on õige, otsustab kes, see vastus ei ole meil avalikuks aruteluks. Lahkunuga aktiivselt suhelnud ettevõtja ütles kunagi «eetiline on see, kelle käes on mikrofon». See tsitaat on aastatega vaid sisu juurde saanud.