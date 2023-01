Vaatamata sellele, et uudised on jätkuvalt täis murettekitavaid sündmusi, näivad asjad investorite jaoks keskpikas ja pikas perspektiivis väga tõenäoliselt paremad. Intressitoodete (võlakirjad, hoiused jne) tootlus on taas positiivne ja isegi atraktiivne ning aktsiaturgude (eriti kasvuaktsiate) varasemad põhjendamatult kõrged hindamised on kadunud.