JUHTKIRI ⟩ Eesti tulevik on kaalul: räägime lõpuks ka asjast

Riigikogu valimisteni on jäänud täpselt kaks kuud, aga sisulist arutelu Eesti ees seisvatest väljakutsetest ja nende lahendamise teedest ei ole veel toimunud. Justkui oleks maailm ja riik nii valmis, et vajaks vaid peenhäälestust. Reaalsus on hoopis midagi muud.