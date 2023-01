MARTIN HEREM ⟩ Venemaa kaotus Ukrainas ei teeks lõppu meid varitsevale ohule

Loomulikult kasutab Venemaa sellise häbi hägustamiseks ja ka uute tingimuste loomiseks mittesõjalisi vahendeid. Sõja mõjud ulatuvad meilegi – vähemalt osaliselt on sõda põhjustanud hinnatõusud, majanduslanguse, energiakriisi. Meile on jõudnud Ukraina sõjapõgenikud, kellele pakutavad hüved võiksid ju olla meie enda elutaseme tõstmiseks. Vaikselt levib arvamus, et olgu see pealegi kõik Venemaa põhjustatud, teised, rikkamad riigid, ei ole võtnud endale sellist koormat nagu meie. Mõne arvates oleme me sõjaliselt toetanud Ukrainat rohkem kui võiksime ning oleme sellega vähendanud oma kaitsevõimet võimaliku agressiooni korral. Kõik need seisukohad ei ole tõenäoliselt otseselt Venemaa korraldatud infooperatsioon. Kuid need efektid on kindlasti hübriidsõja osad mida Venemaa saab ära kasutada. Tõenäoliselt on need ka sotsiaalpsühholoogiliselt paratamatud ja ehk loomulikud protsessid sellise sõjalise konflikti korral. Kuid kindlasti ei ole need meile kasulikud, sest sellises olukorras kiputakse enda seisukohti tarmukamalt kaitsma ja teise poole omi agressiivselt ründama. Kaine mõtlemine aga kannatab. Ohule tegelik valmistumine kannatab. Kainet mõtlemist on meil tuleviku perspektiiviks aga hädasti vaja. Nagu eespool kirjeldatud, kuidas ka ei lõppe Venemaa agressioon Ukraina vastu, agressiivsus, vaen ja kättemaksu vajadus ning veendumus enda võimsuses ja õiguses ei paista kaduvat mitte kuhugile.