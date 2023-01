TARMO KRUUSIMÄE ⟩ Ratas ja Kallas on head Isamaa peaministrid

Ei mäletagi, kunas Eestil oli viimati peaminister, kes riiki enda valitud suunas tüüris. Võib-olla pärast Mart Laari polegi sellist olnud. Fakt on see, et peaministritool on pikki aastaid tunda saanud vaid erinevate oravate tagumiku soojust, veidi ka Jüri Ratase oma. Aga mida näiteks tegi Taavi Rõivas peaministrina? Ei suuda meenutada. No kohe kuidagi ei meenu.