Triinu Rennu ⟩ Riik ei tule KAHOSega maaomanikku tüssama

Omandipõhiõigustesse sekkumises ei ole midagi meeldivat, kuid mõnikord on see avalikes huvides paratamatu. Ühiskonnana peaksime välja kasvama hirmudest, et riik tuleb maaomanikku tüssama, kirjutab Tartu Ülikooli õigusteaduse doktorant Triinu Rennu.