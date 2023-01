Garri Raagmaa ⟩ Pöördelistel aegadel tuleb majandust riiklikult suunata

Mees paadist kiikriga sõitis sisse sellele, kelle jaoks vähem on rohkem. Ehk siis kolumnist Rainer Kattel hoiatas, et kui majanduspoliitikat ei muudeta, siis kaldub meie tööstus paratamatult kraavi ja riigi jõuline sekkumine ettevõtluse arendamisel, et vältida paremäärmuslaste võimuvõtmist, on paratamatu. Tarmo Pikner aga arvab, et me oleme juba niigi vasakul. Et pöörame liiga palju ja liiga roheliselt, kirjutab kolumnist Garri Raagmaa.