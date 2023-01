Ülle Pind ⟩ Töötajad soovivad üha enam iseseisvust

Oleme tööturul omapärases olukorras. Kasvavate kuludega on ühiskonnas silmitsi kõik, olgu tegu indiviidi või ettevõttega. On tööandjaid, kes värbavad töötajaid ebakindlatest majandusoludest hoolimata, teised on pigem ettevaatlikud või koguni vähendavad töötajate arvu. Töötajad aga peavad ausalt otsa vaatama oma finantsseisule, ning olulise inflatsiooni tingimustes võib töökoha vahetamise plaan tunduda ainuõige. Ettevõtete juhtide suureks väljakutseks ja prioriteediks on saanud töötajate hoidmine. Iga juht peab neis oludes alustama organisatsiooni seest: mida saaksin ettevõtte töökeskkonnas ära teha, et töötajad tunneksid end väärtustatuna ja hästi?