Praegu teadaolevalt on kalleimaks ravimiks hemofiilia raviks mõeldud geeniravim, mille hinnaks on 3,5 miljonit dollarit. Kardan, et see pole veel hinna piir. Seega vääriksid käibemaksu vähendamist (ehk hinna alandamist) kõik mitte pelgalt vähivastased ravimid. Ravimite üldise käibemaksu langetamise teema, aga jätaksin vastava eriala spetsialistidele arutamiseks ja see on juba laiem maksudebatt. Parimat kättesaadavat ravi väärivad nii vähihaiged kui ka kõik teised.