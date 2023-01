Priit Pullerits ⟩ «Austamisega» on mindud liiale, ka jalgpallis

Värskeimaks näiteks on Tallinna Flora jalgpalliklubi president Pelle Pohlak, kes selle peale, et klubi mängijad ja Eesti koondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov sõid õhtust koos Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga, keeldus väljendamast igasugust hinnangut peale selle, et «austame inimeste õigust valida endale tuttavaid ning sõpru». Ehk teisisõnu: kui Flora jalgpallurid valiks sõbraks Putini, Lavrovi ja Šoigu, siis Pohlak ja need, kes tema hoiakut jagavad, mitte ainult ei lepiks jalgpallurite valikuga, vaid lausa austaks seda.