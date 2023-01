TAAVI VESKIMÄGI ⟩ Riigiettevõtte ja erafirma juhtimises on üks põhimõtteline erinevus

Eesti Energia kui ühe energiaturu osalise asju ei soovi ma kommenteerida. Küll julgen oma 25-aastase kogemuse pealt öelda ühe universaalse põhimõtte riigi omanduses olevate äriühingute juhtimisel. See MEIE, mida riigi äriühingu juht esindab, ei ole mitte Eesti Energia, Elering, Omniva või mingi neljas riigi äriühing, vaid see MEIE, mida riigi äriühingu juht esindab, on Eesti riik tervikuna.

Loeb see laiema pildi nägemine, et Eesti riigis ei ole kedagi kolmandat, kes tuleb ja teeb midagi ära. Täpselt nii palju saab tehtud, kui sa teed ise - ja see on uskumatult oluline.