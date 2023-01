Loodan, et keegi pole nii pahatahtlik, et tahaks rünnata äsja lahkunud inimest niisama heast peast. Paraku ilmus meedias seoses Edgar Savisaare surmaga niivõrd palju mu meelest ülipiinlikke ülistuslaule, et tekkis tõsine hirm noorte pärast, kes kuidagi värske kadunukese tähetund(e)i ei saa mäletada ja seetõttu ka teemat lõpuni aduda. Tähendab Savisaare roll vajab uuesti tutvustamist.